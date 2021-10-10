Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde içerisinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebatın bulunduğu L-410 tipi uçak, Rusya’nın Minzele kentinde düştü.

Kazada 19 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.