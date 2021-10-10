Ana Sayfa Dünya Tataristan’da uçak kazası: 19 ölü Tataristan’da uçak kazası: 19 ölü Tataristan'da düşen uçakta 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 10 Ekim 2021 Paylaş WhatsApp Twitter Facebook Email Print Telegram LINE Viber Linkedin Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde içerisinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebatın bulunduğu L-410 tipi uçak, Rusya’nın Minzele kentinde düştü. Kazada 19 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. İstanbul parçalı bulutlu enter location 16.5 ° C 17.3 ° 16.1 ° 82 % 7.2kmh 75 % Paz 17 ° Pts 20 ° Sal 19 ° Çar 16 ° Per 20 ° ÇOK OKUNANLAR ‘Çuvalcı general’ kanserden öldü 10 Ekim 2021 Tataristan’da uçak kazası: 19 ölü 10 Ekim 2021 Yakıt bitti, ülke karanlığa gömüldü! 10 Ekim 2021 Kulak çeken öğretmene soruşturma 10 Ekim 2021 Avusturya Başbakanı Kurz istifa etti 10 Ekim 2021 Iraklılar sandık başında 10 Ekim 2021 Daha Fazla Göster