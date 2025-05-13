Tatbikat Başladı, 12-23 Mayıs’ta

ANADOLU ANKASI-2025 TATBİKATI BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı’nın resmen başladığını duyruyor. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikatın Konya’da konuşlu 3. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından düzenlendiği belirtiliyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde 12-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu önemli tatbikata, birçok ülkenin katılacağı ifade ediliyor.

TATBİKATA KATILAN ÜLKELER

Tatbikata, ABD, Almanya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan’ın iştirak edeceği bildiriliyor. Ayrıca, Türkiye’den Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın unsurları da tatbikatta yer alacak. Bu tür muyeli tatbikatlar, uluslararası işbirliği ve savunma güçlerinin uyumunu artırma temeli taşıyor.

Bakanlık paylaşımında, tatbikata ilişkin çeşitli görüntülere de yer veriyor. Bu görüntülerde, tatbikata katılan uçak ve helikopterlerin “fil yürüyüşü” yaptığı anlar yer almakta. Askeri bir terim olan “fil yürüyüşü”, tehlike anlarında uçakların tam mühimmatlı şekilde belirli bir dizilişle kalkışa hazır olduklarını ifade ediyor. Bu tür tatbikatlar, askeri güçlerin hazırlık seviyesini artırma açısından önemli detaylar sunuyor.