Tatbikat Sonucu Ekipler Başarılı Oldu

DEPREM ALARMI VE AFET YÖNETİMİ EKİPLERİ

Düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği 16 Ağustos’ta Ankara’nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Afet Yönetimi Ekipleri’ne deprem alarmı verildi. Verilen alarm derhal sonrası, 59 ilden ekipler yola çıkarak Ankara’daki Afet Yönetimi Kriz Merkezi’nde toplandı. Görev çıkış kâğıtlarını alan ekipler, belirlenen çalışma alanlarına doğru yola çıktı.

TATBİKATTA GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

Sekiz bölgeden oluşan tatbikatta ekipler, arama kurtarma faaliyetleri yanı sıra medikal kurtarma, psikososyal destek, beslenme, barınma, ayni bağış ve depo yönetimi gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirdi. Bu süreçte, 5 adet arama kurtarma köpeği de görev aldı. “5 farklı grubumuzla sahada görev aldık” şeklinde konuşan İHH Afet Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kars, tatbikat boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlerle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bugün İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 5’inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatımızı an itibariyle başarılı bir şekilde tamamladık. Bu tatbikatımızda Afet Yönetimi bileşenlerinden olan 5 farklı çalışma grubumuzla sahada görev aldık. 1200’den fazla arama kurtarma gönüllümüzle gelen 39 ihbarda 95 kişinin enkazlardan canlı ve cansız olarak ulaşmayı sağladık.”

Afet yönetiminde destek veren alanları paylaşan Kars, “Beslenme çalışma grubumuzla birlikte tatbikat süresi boyunca 7 bin kişilik yemek çıkartarak hem tatbikat katılımcılarımıza hem de vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulunduk. Psikososyal destek grubumuzla birlikte 20’den fazla dezavantajlı çocuğumuz için oyun alanı oluşturarak oyun terapisi gerçekleştirdik. Ayrıca, yine psikososyal destek grubuyla 10 farklı ailemize sosyal destek kapsamında çalışma yürüterek ev ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Depo yönetimi ve ayni destek ekiplerimizle birlikte kurduğumuz 180 metrekarelik sahra depomuz ile gelen bağışların koordinasyonunu sağladık ve ileri dağıtım noktalarına sevkini gerçekleştirdik.” dedi.

KURTARILAN AFETZEDELERE YARDIM

Senaryoya göre kurtarılan afetzedelere de değinen Kars, “Sahada çalışan medikal kurtarma ekibimiz ile arama kurtarma koordinasyonunda enkazlardan çıkarılan 95 vatandaşımızı, 44 alanında uzman sağlık çalışanıyla tahliye ederek kamu yetkililerine teslim ettik. Barınma çalışma grubumuz ile birlikte kurmuş olduğumuz 15 çadırdan oluşan çadır kentimizi de bu alanda simüle ettik.” ifadelerini kullandı.

EKSİKLİKLERİ GİDERME ÇABALARI

Kars’ın ardından konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Ahmet Göksun, “Bugün 5’inci Ulusal Afet Tatbikatımızı gerçekleştirmiş olduk. Çok şükür ki herhangi bir olumsuzluk yaşamadan tamamlamış oluyoruz. Tatbikatlar ve eğitimler kendimizi geliştirmek ve daha iyisini sahaya yansıtmak için yapılıyor. Bu etkinlikte eksikliklerimizi görüyoruz. Bunları iyileştirmek için çaba sarf ediyoruz. Görevli arkadaşlarımız raporlarını tuttular, incelemelerini yaptılar. İnşallah analizlerimizi yapacağız, eksik kaldığımız yönleri bir daha keşfedeceğiz ve onları tamamlamaya gayret edeceğiz. Bir yandan da kapasite ölçümü yapmış oluyoruz. Afet yönetimi demek sadece arama kurtarma değil; aynı zamanda psikososyal destek, beslenme sağlamak ve insanların barınma ihtiyaçlarını karşılamak demek. Bununla alakalı da çalışmalar yürütüyoruz.” şeklinde ifade etti. Düzenlenen tatbikat, faaliyetlerin ardından sona erdi.