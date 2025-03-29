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Tatil Göçü Trafiği: Sakarya’da Yoğunluk

TRAFFIC DENSITY AT HIGHWAY INTERSECTIONS

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte, Anadolu ve Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişinde yoğun trafik oluştu.

Akyazı VE HENDEK’TE DURMA NOKTASINA GELEN TRAFİK

Otoyolların kesişim bölgesi olan Akyazı ile Hendek ilçelerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik, kilometrelerce araç kuyrukları oluşturuyor. Kuyrukta beklemeyi istemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridini kullanarak ilerlemeye çalışıyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan otoyolların kesişim noktalarında meydana gelen bu yoğunluk, havadan görüntülenerek gözler önüne seriliyor. Bayram tatili için yola çıkan vatandaşlar, bu yoğunluk nedeniyle zorlu bir yolculuk süreci yaşıyor.

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