Tatil merkezi için kilometrelerce kuyruk oluştu!

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’a akın eden vatandaşlar Milli Parklar gişelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Hafta sonu olması sebebiyle günü birlik Uludağ’a çıkmak isteyenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Milli Parklar girişindeki 2 gişenin açık olması ve görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Uludağ’a doğru yaklaşık 4 kilometre kuyruk oluştu. Cumartesi gününün tadını çıkartmak isteyen vatandaşların tatili çileye dönüştü. Karayollarına bağlı kar küreme araçları kapanan yolları açmak için çalışırken jandarma ekipleri Milli Parklar girişinde kış lastiği ve zinciri olamayan araçları geri çevirdi.

Ayrıca Jandarma Özel Harekat yoğun güvenlik önlemi aldı. Kış lastiği ve zinciri olamayan vatandaşlar gişelerde yağan karın tadını çıkararak Bursa’ya geri döndü. Uludağ’da kar kalınlığı 151 santime ulaşırken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 13 en yüksek sıfırın altında 8 olarak ölçüldü. Ayrıca devam eden kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul’dan Uludağ’a tatil yapmak için gelen ve yoldaki trafiğe takılan Cihan Yurtsever, “ İstanbul’dan Uludağ’a kayak yapmak için geldik. Yolculuk güzeldi, ama şuanda yaklaşık 1 saattir bekliyoruz. Trafik akmıyor. Güzel bir kış turizmi yapılan bölgede bu kadar sıkıntı yaşamak bizleri üzüyor. 1.5 saate İstanbul’dan Bursa’ya geldik fakat 1.5 saattir Bursa’dan Uludağ’a çıkamadık” diye konuştu.