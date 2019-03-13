Tatil seçenekleri şimdiden araştırılmaya başlandı

Tatil keyfini villa ile taçlandırmak isteyenlere özel çözümler sunan villacınız, her ihtiyaca uygun kiralık villa seçenekleri ile tatil keyfinizi ikiye katlamanızı sağlıyor.

Grup olarak da konaklayabileceğiniz villalarda tatil yapmanın yanı sıra özel etkinliklerinizi de gerçekleştirebilirsiniz. Villacınız 15 yıllık sektör tecrübesine sahip 11098 belge numarası ile kayıtlı A grubu TURSAB acentesidir.

Çok Beğeneceğiniz Özel Villa Seçenekleri

Lüks donatıların bir arada bulunduğu villalar; balayı villaları, deniz manzaralı, doğa içerisinde, kapalı ve açık havuzlu, aileye özel, jakuzili, çocuk havuzlu, ısıtma havuzlu olmak üzere birçok muhafazakar villa seçeneğini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Herkese villa kiralama diye çıktığımız yolda, en özel günlerinizi unutulmaz anılara dönüştürmek için hizmet veriyoruz. Yüzde yüz müşteri memnuniyeti odaklı hizmetlerimiz ile son derece stabil, temiz ve düzenli villalarla yılın dört mevsimi hizmetinizdeyiz.

Villa keyfini maceraya dönüştürmenizi sağlayan firmamız, bir rüyanın içinde uyanmanızı sağlıyor. Kalkan, Üzümlü, Kaş, Sarıbelen, Patara, İslamlar, Bezirgân ve Fethiye bölgelerinde bulunan villalarımız kolay ulaşımı sayesinde herkesin öncelikli tercihi olacak. Tatil köylerinin alternatifi olan villalar, size her şey dâhil hizmet veren otellerden çok daha fazlasını sunuyor.

Hayalinizdeki Villayı Sitemizde Bulabilirsiniz…

İhtiyacınıza uygun olarak villa kiralamak için firmamızı tercih ettiğinizde sevdiklerinize de gönül rahatlığıyla önereceksiniz. Uygun fiyatlara lüks donatılarla bezenmiş harika villalarda konaklamak çok kolay. Sadece size özel, doğayla bütünleşen villalarda sevdiklerinizle birlikte gün batımını seyredebilirsiniz. Size özel rezerve edilen havuzlarda etrafınızda yabancı hiç kimse olmadan havuzun keyfini, günün her saatinde doyasıya çıkarabilirsiniz.

Hayalinizdeki villayı tercih etmek için tek yapmanız gereken web sitemizden tatil yapmak istediğiniz tarihleri belirleyerek villaların uygunluk durumunu kontrol etmektir. Çevrimiçi olarak rezervasyon yapabilirsiniz.