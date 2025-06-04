Tatil Sezonu Başladı, Cankurtaranlar Görevde

CAN KURTARANLAR GÖREV BAŞINDA

Tatil sezonunun açılmasıyla birlikte Bartın’daki 7 sahilde görevlendirilen 13 cankurtaran, nefes kesen bir tatbikatla hizmet vermeye başladı. Bartın’ın İl Özel İdare Müdürlüğü bünyesindeki Güzelcehisar, Mugada, Hatipler, Büyükkızlıkum, Göçgündemirci, Çakraz ve Kapısuyu sahillerinde 6 ay boyunca görev yapacak olan cankurtaranlar, Güzelcehisar sahilinde düzenlenen açılış töreninde etkileyici bir gösteri gerçekleştirdi.

TATBİKAT DETAYLARI

Tatbikatta, senaryo gereği kayalıktan düşen, boğulma tehlikesi yaşayan ve deniz araçlarından düşen kişilere müdahale edildi. Başarılı bir operasyon ile bu kişiler hızla kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı. Etkinlikte 4 adet jetski, 2 adet insansız kurtarma aracı ve 1 adet fiber tabanlı zodyak botun yanı sıra 1 polis botu ve 1 sahil güvenlik botu da görev aldı. Açılış törenine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Uğur Karakaya, İl Genel Meclisi üyeleri ve davetliler katıldı.

VALİ ARSLAN’DAN AÇIKLAMALAR

Törende konuşan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, 11 yıllık sürede özel idare tarafından sağlanan cankurtaran hizmetlerinin birçok boğulma vakasının önüne geçtiğini ifade etti. Vali Arslan, geçen yıl cankurtaranlar tarafından 149 kişiye yardımcı olunduğunu hatırlatarak, denizlerdeki akıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, alınan önlemlerle birlikte tüm turistik koy ve sahillerin yerli ve yabancı turistlere açık olduğunu vurguladı.

TATMİN EDİCİ GÖSTERİLER

Deniz üzerinde Türk bayrağını açan cankurtaranlar, polis ve sahil güvenlik botları ile birlikte etkileyici bir gösteri yaptı. Can kurtaranların başarılı tatbikat anları, havadan drone ile kaydedildi. Güzelcehisar köyünün eşsiz doğasındaki tatbikatta, cankurtaranların başarılı performansı protokol ve davetliler tarafından alkışlandı.