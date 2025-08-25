Tatil Sonrası Sendromuna Dikkat Edilmeli

PSİKOLOJİK ETKİLERİN ÖNEMİ

Klinik Psikolog Serra Kamış, tatil sonrası sendromunun etkili bir şekilde yönetilmediğinde, kişilerin verimliliğini düşürebileceğini, tükenmişlik hissini artırabileceğini ve yaşam doyumunu azaltabileceğini anlatıyor. Kamış, “Özellikle keyifsizlik, işe gitme isteksizliği, yorgunluk, uyku düzensizliği ve konsantrasyon güçlüğü gibi beş belirti varsa dikkat” diyor.

RUHSAL ZORLUKLAR VE TETİKLEYİCİLER

Güven Hastanesi’nden uzman Klinik Psikolog Serra Kamış, tatil sonrası yaşanan ruhsal zorluklara vurgu yapıyor. Bu dönemin doğru yönetilmemesi verimliliği düşürmekle kalmayıp tükenmişliği de tetikleyebiliyor. “Tatil süresince beynin ödül sistemi aktifleşiyor. Yeni yerler görmek, dinlenmek ve sosyal etkileşimler dopamin ve serotonin seviyelerini artırıyor. Ancak tatil bitip sorumluluklar devreye girdiğinde bu dopaminerjik aktivite azalıyor, kortizol yani stres hormonu yükseliyor. Bu hızlı geçiş, özellikle stresle başa çıkma becerileri zayıf olan bireylerde daha yoğun yaşanabiliyor” diyor Kamış.

TATİL SONRASI SENDROMUN BELİRTİLERİ

Araştırmalar, bazı bireylerin tatil sonrası sendromundan daha fazla etkilendiğini ortaya koymakta. Kamış, “Tükenmişlik düzeyi yüksek, iş-yaşam dengesi bozulmuş, mükemmeliyetçi kişilik özelliklerine sahip kişiler ile tatili gerçekten zihinsel ve fiziksel kopuş olarak yaşayanlar bu süreçte daha fazla zorlanıyor. Sendromun belirtileri ise şunlardır: ‘Keyifsizlik ve huzursuzluk’, ‘İşe gitme isteksizliği’, ‘Yorgunluk hissi’, ‘Uyku düzeninde bozulma’, ‘Konsantrasyon güçlüğü ve dikkat dağınıklığı'” şeklinde açıklıyor.

BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

Tatil sonrası dönemde uygulanabilecek başa çıkma yöntemlerine de dikkat çeken Kamış, “Tatile döndükten hemen sonra işe başlamamak, 1-2 gün önceden dönmek ve uyku düzenini yeniden oturtmak süreci kolaylaştırır. Rutinlere kademeli dönüş yapmak, kısa hedefler belirlemek ve pozitif anıları hatırlamak motivasyonu artırır. Kristin Neff’in ‘öz-şefkat’ kuramı da bu dönemde çok değerlidir. Bireyler kendilerine karşı daha anlayışlı olmalı” diyor.

Son olarak, eğer bu belirtiler iki haftadan uzun sürerse, günlük işlevsellik ciddi biçimde bozulursa ya da yoğun anksiyete ve depresyon belirtileri ortaya çıkarsa, mutlaka bir klinik psikologdan profesyonel destek alınması gerektiğini vurguluyor. Kamış, tatil dönüşlerinin sadece bir bitiş olmadığını, daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı kurmak için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. “Dinlenme hakkınız olduğu gibi yeniden başlamak için de zamana ihtiyacınız var” diyor.