Tatilciler Bolu’da Trafik Yoğunluğu Yaşatıyor

BOLU GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Tatilcilerin erkenden yola çıkmasıyla birlikte, Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde akıcı bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatili vesilesiyle memleketlerine gitmek için yola çıkan tatilcilerin sayısı artmakta.

ÖNLEMLER ALINDI

Tatilcilerin güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için Otoyol Jandarması ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerekli tedbirleri artırıyor. Sürücüler, ışıklı tabelalarla hız limitlerine uymaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılıyor. Ayrıca, her bayramda olduğu gibi Köroğlu Rampaları mevkiinde trafik akışının durduğuna dair görümler havadan dron ile kaydedildi. Trafik yoğunluğunun önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.