Tatilcilerin Erken Dönüşü Trafiği Artırdı

TRAFFİK YOĞUNLUĞU GÖRÜNTÜLENDİ

Kırıkkale’de, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü gününde, tatilcilerin geri dönüşe başlamasıyla birlikte, karayollarında yoğun araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahında yer alan bu “kilit kavşak” noktası, özellikle Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda yoğunluk dikkat çekiyor. Dron ile havadan görüntülenen alanlarda, bazı bölgelerde araçların tampon tampona ilerlediği görüldü.

KAVŞAKLARDA ÖNLEM ALINDI

Kayseri-Kırıkkale D765 karayolunda ise araç trafiği akıcı bir şekilde seyrediyor. Yoğun olan belirli karayollarında trafik akışının hızlı ilerlemesi ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla bazı kavşaklar geçici olarak beton bariyerlerle kapatıldı. Bu noktaya trafik uyarı levhaları da yerleştirildi. Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, muhtemel olumsuzlukları önlemek için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.