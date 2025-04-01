Haberler

Tatilcilerin Erken Dönüşü Trafiği Artırdı

TRAFFİK YOĞUNLUĞU GÖRÜNTÜLENDİ

Kırıkkale’de, Ramazan Bayramı’nın 3’üncü gününde, tatilcilerin geri dönüşe başlamasıyla birlikte, karayollarında yoğun araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş güzergahında yer alan bu “kilit kavşak” noktası, özellikle Kırıkkale-Ankara D200 karayolunda yoğunluk dikkat çekiyor. Dron ile havadan görüntülenen alanlarda, bazı bölgelerde araçların tampon tampona ilerlediği görüldü.

KAVŞAKLARDA ÖNLEM ALINDI

Kayseri-Kırıkkale D765 karayolunda ise araç trafiği akıcı bir şekilde seyrediyor. Yoğun olan belirli karayollarında trafik akışının hızlı ilerlemesi ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla bazı kavşaklar geçici olarak beton bariyerlerle kapatıldı. Bu noktaya trafik uyarı levhaları da yerleştirildi. Emniyet ve jandarma trafik ekipleri, muhtemel olumsuzlukları önlemek için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Canlı Maçlar Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Futbol tutkunları, 1 Nisan'da Avrupa kupalarının yanı sıra Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi üst düzey liglerin maçlarını canlı olarak izlemek için yayın seçeneklerini inceliyor.
Haberler

Çeşme’ye 24 Saatte Yoğun Yağış Düştü

Çeşme, son 24 saatte metrekareye 46.2 kilogram yağış alarak Türkiye'de en fazla yağışın düştüğü yer oldu. Sağanak ve fırtına, birçok ev ve iş yerini su altında bıraktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.