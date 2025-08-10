Tatilde Dönüşe Geçen Gurbetçiler Var

BURUK AYRILIK

Yaz tatilini Türkiye’de geçiren gurbetçiler, memleketlerinden ayrılmanın hüzünlü duygusuyla Avrupa’ya dönüş yolculuğuna başladı. Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bu yoğunlukta bekleyen gurbetçiler, tatilin tadını çıkardıkları gibi ayrılığın getirdiği buruk hislerle karşılaşıyor.

TATİLİN KEYFİ

Trabzonlu olan Zeynep Doğan, Almanya’ya dönüş için Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekliyor. Tatil boyunca memleketinin her yanını gezdiklerini belirten Doğan, “Bol bol anne baba ziyareti yaptık, büyüklerimizi gördük. Yaylalarımıza çıktık, denizlerimize gittik, yöresel yemeklerimizi yedik. İznimiz bitti, artık geri dönüyoruz. Geride annelerimiz, babalarımız, bebeklerimizin dedeleri, akrabalarımız kaldı. Kalbimiz biraz buruk ama seneye tekrar geleceğimiz için şimdiden gün saymaya başladık. İnşallah yolculuğumuz sağ salim geçer” diyor.

HUZURLU GÜNLER

Koray Küçüksarı, Antalya’dan İsveç’e dönüş yapan gurbetçiler arasında yer alıyor. Tatilin keyifli geçtiğini vurgulayan Küçüksarı, “Antalya’dan geliyoruz, ailemizle beraber hoş vakitler geçirdik. Huzur içinde memleketimizi gezdik, dostlarımızla görüştük. Şimdi dönüş zamanı. İnşallah yolumuz açık olur” şeklinde konuşuyor.

Almanya’ya dönüş yapan gurbetçilerden Taner Tabakoğlu, “Tekrar çıktık yola Almanya’ya gidiyoruz. İnşallah seneye tekrar geliriz. Gelirken bir heyecan oluyor ama giderken garip bir hüzün var. Çocuklar bile gitmek istemiyor. Oğlum beş yaşında, ağladı, ‘Baba kalalım’ dedi. Ama işimiz, düzenimiz orada. Gönlümüz burada ama mecbur dönmek zorundayız” diyerek hislerini aktarıyor.