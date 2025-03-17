Tatilde “Erkek Fazla” Gerekçesiyle Rezervasyon İptali

M.E.L.’nin tatil rezervasyonu iptal edildi

Adana’da yaşayan M.E.L., kuzeniyle birlikte tatil planı yapmak amacıyla Alanya’daki bir otelin internet üzerindeki sitesinden rezervasyon yaptırdı. Ancak birkaç gün sonra otel yetkilileri tarafından aranan M.E.L.’ye, otelde erkeklerin sayısının fazla olacağı gerekçesiyle konaklayamayacakları bilgisi verildi ve rezervasyon iptal edildi. İş yerinden izin alıp uçak biletleri hazırlayan M.E.L., maddi ve manevi zarar gördüğünü belirterek Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda TİHEK, otelin ayrımcılık yasağını ihlal ettiğine karar vererek işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı.

mahkemeye taşınan ayrımcılık iddiaları

M.E.L.’nin avukatı, otelin eğlence mekanları gibi bir yaklaşım benimsediğini ifade ederek, “Ne yazık ki günümüzde birçok otelde benzer uygulamalar devam ediyor. Otel, bazı eğlence mekanlarında görülen ‘Damsız girilmez’ anlayışıyla hareket etmiş. Ancak bu yaklaşım, hukuk önünde kabul edilemez. Bu karar, emsal niteliğindedir. Umarız bu tür ayrımcı uygulamalar son bulur. Antalya’da erkek erkeğe tatil yapmak ne yazık ki kısıtlı bir hal aldı” dedi.