Tatildeki Dönüş, Trafik Yoğunluğu Artırdı

EDREMİT KÖRFEZİ’NDEN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Yaz ayının son gününde Edremit Körfezi’nden dönen tatilciler, karayollarında uzun araç kuyrukları oluşturuyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik, öğle saatlerinde daha da yoğunlaşma gösteriyor. Akçay, Altınoluk ve Güre gibi popüler tatil bölgelerinden Balıkesir ve İstanbul yönüne giden yollarda yer yer trafik durma noktasına geliyor. Bu durum sürücüler için zorlu anlar yaşatıyor.

EMNİYET VE JANDARMA DENETİMLERİ

Emniyet ile jandarma ekipleri, dönüş güzergahlarında aldıkları önlemlerle trafik akışını düzenliyor ve kazaların önüne geçmek amacıyla sürücülere sürekli uyarılarda bulunuyor. Yarın anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için oryantasyon süreci başlıyorken, birçok aile yaz tatillerini tamamlayarak yaşadıkları şehirlere dönüş yapıyor.

Bilecik’te Trafik Kazası Olmuştu

Bilecik'te iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi hafif yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Kaza, Pazaryeri ilçesindeki Karaköy köyü kavşağında gerçekleşti.
Leylek ve Flamingo Bafa Gölü’nde

Bir leylek ve flamingo, EKODOSD'nin çalışmalarıyla Bafa Gölü'nde doğaya geri salındı. Leylek, köy muhtarı ve halkın ihbarı sayesinde tedavi edilerek salına bildi.

