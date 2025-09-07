Tatlar Köyü’nde Bal Üretimi Yapılıyor

ARICILAR BAL ÜRETİYOR

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesine bağlı Tatlar Köyü Tahtalı Yaylası’nda arıcılar bal üretimi yapıyor. 2 bin 200 rakımda gerçekleştirilen çalışmalarda, rüzgarın etkisi ve kuraklık nedeniyle verim geçen yıllara oranla düşük seyrediyor. Ancak, endemik bitkilerden elde edilen balların kalitesi dikkat çekiyor. Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesindeki Tahtalı yaylası, 3 bin rakım civarında bulunuyor ve yaylanın pek çok bölümünde mevsim boyunca bal üretimi gerçekleştiriliyor.

Bölgedeki bal üretimi, üniversitede yapılan testler sonucu dünya genelindeki kaliteli ballar arasında yerini aldı. Bu bağlamda balda %0,7 oranında şeker tespit edilirken, bu oranın endemik bitkilerden kaynaklandığı ifade ediliyor. Bal üreticisi Osman Aslan, 6’ncı aydan itibaren yaylaya çıktıklarını ve 8’inci ayın sonuna kadar bal sağımı yaptıklarını belirtiyor. Aslan, “Şu anda bal sağımı yapıyoruz. 3-5 gün içinde tamamlayacağız. Bu sene rüzgar çok esti, çiçekler kurudu. Buna rağmen geçen seneye göre biraz daha iyi verim aldık. Balımız kaliteli, analizlerde yüzde 0,7 şeker oranı çıktı. Dünyadaki yarışmalara katılabilecek nitelikte olduğunu söylediler” diyor.

YURTDIŞINA TALEP ARTIYOR

Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da balın talep gördüğünü vurgulayan Aslan, “İngiltere’ye gönderiyoruz. Orada satışını yapan bir arkadaşımız var. Tırlar üzerinden gönderim oluyor, bazen 15 günde, bazen 70 günde gidebiliyor. Zor yanları var ama talep çok fazla. Bizden bal alan bir daha eşine dostuna tavsiye ediyor” şeklinde konuşuyor. Fiyatların kaliteye göre değiştiğini aktaran Aslan, “Karakovan balımız 1.250-1.500 TL arasında, diğer ballar ise 750 TL civarında. Zorluklarına rağmen üretimimizi sürdürüyoruz.” ifadeleriyle durumu özetliyor.

– KAHRAMANMARAŞ