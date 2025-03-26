Tatlıcılar Bayrama Hazırlıklarını Hızlandırıyor

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kalırken, Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce’deki tatlıcılar ve pastaneler de bayram hazırlıklarına hız veriyor. Bayramda ikram edilen tatlılar için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Her bölge ve şehir, kendine özgü tatlılarını evlerde ve dükkanlarda yapmak için yoğun bir telaş içerisinde. Müşterilerinin damak zevkine hitap eden en lezzetli tatlıları sunan işletmeler, dükkanlarını özenle düzenleyerek çeşitli tatlıları sergiliyor.

YOĞUNLUK ARTTI

Düzce’nin Atatürk Bulvarı’nda işletmesiyle ön planda olan Feyim Özkan, bayram dönemi yoğunluğunun başladığını dile getiriyor. “Bu Ramazan aşırı hareketli geçti. Zaten ramazan ayı bereketiyle geliyor. Tatlıda yoğunluk var. Yetiştiremediğimiz zamanlar oluyor. Ama çok şükür elimizden geleni yapıyoruz.” diyen Özkan, tatlının hassas bir konu olduğuna dikkat çekiyor. “Çünkü yediğimiz her şey vücut için önemli. Burada en dikkat edilmesi gereken kullanılan yağ. Vücut ısısına uygun bir yağ olsun ki vücut bu yağı eritebilsin.” şeklinde vurgulamalar yapıyor.

SAĞLIKLI TATLI İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR

Özkan, sağlıklı tatlıların hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken diğer bir hususun ise şerbet olduğunu belirtiyor. “Orijinal pancar şekeri kullanılması gerekir. Mısır şurubundan veya glikozdan yapılan şerbetler kesinlikle zararlı. Vücut bunları atamıyor. Atamadığı için belli başlı rahatsızlıklar çıkıyor.” ifadelerini kullanan Özkan, kendi tatlılarının tamamen doğal malzemelerle hazırlandığını, sade yağ veya tereyağı ve şeker pancarı kullandıklarını belirtiyor. Ayrıca, baklavanın tazeliğiyle ilgili bilgi vererek, “Baklavanın en fazla 4 günlük ömrü vardır.” diyerek, dış görünüşten anlamanın mümkün olduğunu da ekliyor.