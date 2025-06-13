Tatlıpınar Enerji, LBBW ile Anlaşma Yaptı

ALMANYA MENŞEİLİ BANKA İLE YENİ ANLAŞMA

Tatlıpınar Enerji, Bursa ve Yalova’daki rüzgar santrallerinin kapasite artışı için Almanya merkezli Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ile toplam 970 milyon TL değerinde ve 12 yıl vadeli bir finansman sözleşmesi imzaladı. Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, “Elde ettiğimiz bu kaynakla rüzgarda 41 MW’lık bir kapasite artışı gerçekleştireceğiz. Hedefimiz üç yıl içinde Türkiye ve yurt dışında yapacağımız yatırımlarla yenilenebilir enerji kapasitemizi 1.000 MW’a çıkarmak” diyerek anlaşmanın önemini vurguladı.

FINANSMAN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Ağaoğlu Şirketler Grubu’na bağlı Tatlıpınar Enerji, rüzgar santrallerinin kapasite artışı için Almanya kökenli Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ile 970 milyon TL tutarında ve 12 yıl vadeli yeni bir finansman anlaşması imzaladı. Bu sözleşmenin imza töreni, Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen “Global 2025” finans forumunda gerçekleşti. Tören, EulerHermes Aktiengesellschaft, LBBW ve Ağaoğlu Şirketler Grubu yöneticilerinin katılımıyla yapılırken, Türk şirketleri ile uluslararası finans kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlendiğini gösterdi.

KAPASİTE ARTIRIMI HEDEFİ

Anlaşmanın Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini ortaya koyduğunu ifade eden Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su ve Tatlıpınar Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kutluğ, “Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı, uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman modelleriyle desteklemeye devam ediyoruz. LBBW ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni ECA kredisi, yalnızca Türkiye’deki projelerimizin finansmanında değil, bölgede geliştireceğimiz yeni projeler için de bir ön adım niteliği taşıyor. Hedefimizin kapasitemizi üç yıl içinde 1000 MW’a çıkarmak olduğunu söylemiştik. LBBW ile imzaladığımız proje finansmanı sözleşmesi ile rüzgar kapasitemize 41 MW daha ekleyeceğiz. Kapasite artışı tamamlandığında grubun işletmedeki 321 MW olan toplam kurulu gücü 362 MW’a ulaşacak” şeklinde konuştu.

ECA KREDİSİNDEKİ BÜYÜK ARTIŞ

İmzalanan sözleşme sonrası, Tatlıpınar Enerji ve bağlı bulunduğu grubun bugüne kadar gerçekleştirdiği toplam ECA kredisi büyüklüğü 200 milyon euroya ulaştı. Bu durum, şirketin uluslararası finans çevrelerinde sahip olduğu güvenilirliğin ve finansal yönetim gücünün bir göstergesi olabiliyor.