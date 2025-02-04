Tatlıpınar’ın Temizlik Başarısı Örnek Oluyor

GELECEK İÇİN SIFIR ATIK UYGULAMALARI

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar köyünde uygulanan geri dönüşüm kutuları sayesinde tüm evlerde ve sokak girişlerinde atıklar çöple karıştırılmadan toplanıyor. Yerlere ve arazilere çöp atılmayan bu köyde vatandaşlar, “Türkiye’nin en temiz köyü Tatlıpınar” ifadesiyle sıfır atık uygulamasında kendilerini gösteriyor. Tatlıpınarlılar, örnek hikayelerini “Bu köy, başka köy” notuyla paylaşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u köylerine davet etti.

ÇÖP TOPLAMA SORUNUNDA ÇÖZÜM ÜRETİLDİ

140 haneli ve 500 nüfuslu köyde, 1,5 yıl öncesine kadar haftada bir kez alınan çöp bidonları 2 günde dolmaya başlıyordu. Bu durumu rahatsız eden muhtar ve heyeti, çözüm arayışında bulundu. Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçilmesinin ardından, köylülere sürdürülebilir çevre anlayışı üzerine eğitimler verildi. Evlere atık kutuları ve sokak girişlerine konteynerler dağıtıldı. Ayrıca, atık piller köydeki iki bakkalın girişine konulan atık pil kutusunda toplanmaya başladı.

ÖRNEK BİR DÖNÜŞÜM

Hızla dönüşüm sağlayan köy, süreci takip eden Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün verdiği sertifikayla sıfır atık uygulamalarına örnek gösterildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 ay önce köyle ilgili görüntüleri “Bu köy başka köy. Muhtarımız talep etti, ekiplerimiz Amasya’nın Tatlıpınar köyüne gitti. Köy sakinlerini sıfır atık konusunda bilinçlendirdi ve ortaya herkese örnek olabilecek bir sonuç çıktı” sözleriyle sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

BAKAN KURUM’A DAVET

Köyde sağlanan dönüşüm, devletin ve halkın desteğiyle gerçekleştirildiğini belirten köy muhtarı Cemal Onat, Bakan Kurum’u köylerine davet etti. 80 yaşındaki köyün en yaşlılarından Hüseyin Şentürk, “Temizlik imandan gelir. Biz sıfır atık uygulamasına çok sıcak baktık. Diğer köylerde de aynısının olmasını isterim. Köylülerimiz uygulamayı sahiplenince her tarafı tertemiz oldu” şeklinde konuştu. Ayrıca, köy sakinlerinden Zülbiye Atamtürk evsel atıklarla geri dönüşebilen malzemeleri ayrı ayrı biriktirdiklerini belirtirken, Meryem Onat “En temiz köy bizim köyümüz Tatlıpınar” ifadelerini kullandı.