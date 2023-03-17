Tatlıses AK Parti’den aday olacak

AK Parti’den daha önce dört kez milletvekili aday adayı ola ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yeniden seçime girebileceğinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne ilişkin kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Beştepe’de düzenlenen basın toplantısında seçim kararını imzalayan Erdoğan, seçimlerin daha önceden dile getirildiği gibi 14 Mayıs’ta yapılacağını belirtti. Türkiye’nin sandık başına gitmesine az bir zaman kala, İbrahim Tatlıses AK Parti’den milletvekili aday adayı olacağının sinyalini verdi.

Türkiye hızlı bir seçim sürecine girerken, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak resmen açıklandı. Öte yandan AK Parti’de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi ise 22 Mart Çarşamba saat 17.00’ye kadar uzatıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Üç günde 3 bini aşan bir başvuru söz konusu. Bu rağbeti gördüğümüz için tarihleri esnettik” dedi.

TATLISES’TEN ADAYLIK SİNYALİ

Daha önce 4 defa AK Parti’den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Odatv’nin “Beşinci kez aday olacak mısınız” şeklindeki sorusunu cevapladı. Tatlıses, bir kez daha Şanlıurfa’dan aday adayı olacağına dair yeşil ışık yaktı. Ünlü şarkıcı “Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz” şeklinde konuştu.

“TAYYİP ERDOĞAN İÇİN ÖLÜRÜM”

İş ve siyaset dünyasının önemli isimleri 2019 yılında şarkıcı İbrahim Tatlıses’in ev sahipliğindeki “23 Haziran seçimlerinde AK Parti’ye destek” toplantısında buluşmuştu. Tatlıses, buradaki konuşmasında “Urfalı ciğerci Ahmet’in oğluyum ötesi yok. Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm. Onun için buradayım. Destek için buradayım” ifadelerini kullanmıştı.