Tatlıses AK Parti’ye üye oldu

Bir dönem milletvekilliğine adaylığını da koyan İbrahim Tatlıses, yerel seçim öncesi AK Parti’ye üye oldu.

İzmir’de yaşayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti’ye resmen üye oldu. Üyelik formunu Narlıdere İlçe Başkanlığı’na teslim eden Tatlıses’in mesleği ‘Ses sanatçısı’ olarak yer aldı.

24 Haziran’da yapılan milletvekilliği genel seçimlerinde, İzmir 1’inci bölgeden AK Parti milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, aday gösterilmemişti.

Seçimlerden önce AK Parti tarafından yapılan temayül yoklaması için teşkilat turu da yapan ve temayül yoklamasına katılan Tatlıses, aday listesine yazılmadı.

İkametgahı Narlıdere’de bulunan Tatlıses, yerel seçimler öncesi AK Parti’ye üye olmak için resmi başvurusunu yaptı.

AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı’nın üyelik formunu dolduran Tatlıses, ‘meslek’ bölümüne, ‘ses sanatçısı’ yazdı. İbrahim Tatlıses formda 7 çocuğunun bulunduğunu belirtti.

Narlıdere İlçe Teşkilatı, Tatlıses’in üyelik başvurusunu kabul etti.

NTV