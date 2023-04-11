Tatlıses: Benim meselem sayın Erdoğan

AK Parti’den 5’inci kez milletvekili aday adaylığı için başvuru yapan ancak listede ismi yer almayan İbrahim Tatlıses’ten açıklama geldi.

AK Parti’den 5’inci kez milletvekili aday adaylığı için başvuru yapan ancak dün açıklanan aday listesinde yer almayan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tatlıses, paylaşımında “Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım sürüyor. Partiler, dün milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) iletti. Pek çok ünlü isim adaylık için partilere başvuru yaptı. AK Parti’den daha önce 4 kez milletvekili aday adayı olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 5’inci kez milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı. Ancak ünlü türkücü, yine aday gösterilmedi.

Tatlıses, Şanlıurfa’daki 14 kişilik listeye giremedi. Listelerin açıklanmasının ardından Twitter hesabından paylaşım yapan sanatçı, “Benim meselem Türkiye! Benim meselem Urfa! Benim meselem sayın Erdoğan. Gerisi tegoti, çıgoti” ifadelerini kullandı.

“50 KERE ADAY ADAYI OLDUM, 100 DEFA DAHA OLURUM”

Adaylık başvurusu yaptıktan sonra MedyaUrfa’ya açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, “Urfa’ma hizmet için varım. 50 kere aday adayı oldum, Urfa’m için bir 100 defa daha olurum. Benim gayem Şanlıurfa’nın sorunlarını çözmek. Şanlıurfa’ya hizmet etmek. Şanlıurfa siyasetine yeni bir soluk getirmek. Anlayacağınız hep Şanlıurfa hep Şanlıurfa diyorum. Yine diyorum ben Şanlıurfa’ya hizmet soluğu getireceğim, sanatta Şanlıurfa’ya hizmetim belidir. Şimdi siyasi hizmet getirmeye talibim. Eğer Şanlıurfalı hemşerilerim beni bu göreve laik görürlerse, bende şahsım adına hiçbir hemşerimi yarı yolda bırakmayacağım. Sizin nezdinizde söz veriyorum. Şanlıurfa’ma güzel eserler ve güzel hizmetler bırakmak istiyorum. Şanlıurfa’nın sorunlarını cesurca dile getireceğim” demişti.