Tatlıses, hayranının borcunu üstlendi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, konserine gelen hayranının kredi kartı borcunu üstlendi.

Hastalığı nedeniyle uzun zamandır konser vermeyen İbrahim Tatlıses, Ankara’da ilk konserini gerçekleştirdi. Konserde ise duygusal anlar yaşandı. Amasya’dan kredi çekerek kendisini dinlemeye gelen Urfalı hayranıyla şarkı söyleyen İbrahim Tatlıses, genç adamın tüm kredi borcunun üstlendi. Tatlıses’in güzel jesti ise dakikalarca alkışlandı.

Uzun zamandır konser vermeyen İbrahim Tatlıses, ilk konserlerini vermeye başladı. Tatlıses, son olarak Ankara’daki bir mekanda sahne aldı. Perde açılır açılmaz karşılaştığı kalabalıkla şaşkına dönen İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı. Konser açılışını ise ‘Haydi Söyle’ şarkısıyla yaptı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sahnede duysal anlar yaşayan İbrahim Tatlıses, “45 senedir önünüzde eğiliyorum ve önünüzde eğilmekten şeref duyuyorum” diyerek gelenleri selamladı.

Tatlıses, Amasya’dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Urfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi. Büyük sevgi karşısında gözyaşlarını tutamayan imparator, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı. Tatlıses’in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.