Tatlıses: Yeniden evlenmeyi düşünüyorum

70 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ile ayrılığının ardından yeni bir evliliğe açık olduğunu belirtti.

Bir süre önce kaza geçiren ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile ayrılık kararı almıştı. Şimdilerde hayatında kimse olmadığı bilinen Tatlıses, evlilik paylaşımıyla gündeme oturdu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 26 Ağustos’ta trafik kazası geçiren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sevenlerini korkutmuştu. Kaza sonrası ayakları alçıya alnan Tatlıses hastaneden çıktığı gibi soluğu konserde almıştı. Sahne çalışmalarına hız kesmeden devam eden şarkıcı zaman zaman söyledikleriyle gündemden düşmüyor. İmparator lakaplı isim, bu kez evlilik paylaşımıyla gündeme geldi.

Daha önce kendi programında beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, “Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim” demişti. Ancak bu konuda net bir bilgi yoktu.

Ünlü türkücü, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıklamış ve ikilinin birlikteliğinin daha sonra ayrılıkla sonlandığı öğrenilmişti.

“YENİDEN EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM”

Tatlıses şimdi de yeni paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü isim, Twitter’dan “Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum” dedi.

70 yaşında 7 çocuk ve 10 toruna sahibi olan İbrahim Tatlıses’in bu paylaşımı dikkat çekti, kimin için yazdığı ise merak konusu oldu.