Tatlıses’ten Mehmet Ali açıklaması

Tatlıses, yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil ile ilgili açıklama yaptı.

İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses, yoğun bakımda olan Mehmet Ali Erbil ile ilgili açıklama yaptı ve Erbil’in hayati tehlikeyi atlattığını duyurdu.

İbrahim Tatlıses de bugün Erbil son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Çok şükür güzel haberler alıyoruz… Sezin kızımızla konuştum, Mehmet Ali gözlerini açmış, konuşuyormuş… Süreç uzun, yavaş yavaş toparlanacak, eskisi gibi aramızda olacak… Seni bekliyoruz güzel dostum, Allah şifasını senden eksik etmesin, Amin… Dualarımız seninle…

HÜRRİYET