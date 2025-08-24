Tatlıtuğ: Halit Yukay’a Dün Ulaşıldı

HALİT YUKAY’A ULAŞILDI

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek için denize açılan ve tekneleri parçalanmış olarak bulunan iş insanı Halit Yukay’a, 19 gün süren arama çalışmalarının ardından 68 metre derinlikte ulaşıldı. Yukay hakkında tanık sıfatıyla ifade veren oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

ARAMA ÇALIŞMALARININ DETAYLARI

Tatlıtuğ, paylaşımında “Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ve KIYEM4 botu mürettebatının kıymetli katkılarıyla, Samsun, İzmir, Yalova ve Çanakkale bölgelerinden gelip dahil olan Deniz Polisi ve Polis Kurbağa Adam ekiplerinin üstün gayretleri sonucunda arkadaşımız Halit Yukay’a dün ulaşıldı. Bulunduğu derinlikten çıkartılabilmesi için Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri ekipleri gayretli çalışmalarına an itibarıyla devam etmektedir” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, süreci destekleyen tüm ekipler için sonsuz teşekkürlerini iletti.