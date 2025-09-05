Tatvan Aile Meclisi Kuruldu. Toplumsal Sorunlar Çözüldü.

TOPLUMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BULUŞMA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, aile büyükleri ve yerel önderler, artış gösteren ölümlü kavgalar gibi toplumsal sorunları ele almak amacıyla bir araya geldi. Tatvan, huzurlu bir ilçe olmasına rağmen, son dönemde yaşanan toplumsal olaylar, yerel önde gelenleri harekete geçirdi.

İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen istişare toplantısında, kanaat önderleri, sivil toplum temsilcileri ve muhtarlar bir araya gelerek ilçedeki huzur ve güven ortamını koruma, birlik ve beraberliği artırma, gençleri şiddetten uzak tutma ve toplumsal barışı güçlendirme konularında fikir alışverişinde bulundu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Tatvan TSO Başkanı Bilal Adabağ, toplumsal huzurun önemi üzerinde durdu ve katılımcılara görüşlerini aktararak bu konudaki duyarlılıklarının altını çizdi.

MECLİS KURULMASINA KARAR VERİLDİ

Toplantıda yer alan diğer katılımcılar, son dönemde yaşanan toplumsal olaylara değinerek, ilçenin genel sorunları ve çözüm önerileri hakkında görüşlerini iletti. Toplantı sonunda katılımcılar arasında yapılan müzakereler sonucunda, “Tatvan Aile Meclisi” adında bir meclis kurulması kararlaştırıldı. Bu meclis, Tatvan’ın toplumsal sorunları ve diğer meselelerinin çözümü için girişimlerde bulunacak ve çeşitli faaliyetlerde yer alacak. Toplantı, yapılan dualarla sona erdi.