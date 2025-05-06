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Tatvan’da 3,7 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

BİTLİS’TE METAMFETAMİN ELE GEÇİRDİ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramalar sonucunda 3 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu operasyonda iki şüpheli tutuklanma aşamasına getirildi.

OPERASYON DETAYLARI

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kendilerine ulaşan bilgiler doğrultusunda Tatvan ilçe girişinde yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan arama sırasında, valiz içerisine gizlenmiş 21 parça halinde toplamda 3 kilo 700 gram metamfetamin bulundu. Bu uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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