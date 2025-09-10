Haberler

Tatvan’da 4 Göçmen ve Organizatör Yakalandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4 düzensiz göçmenle birlikte bir kaçakçılık organizatörü yakalanıyor. Bitlis Valiliğinden gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan ilçe kırsalında 8 Eylül 2025 tarihinde düzenli bir çalışma gerçekleştiriyor.

Açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 organizatör ve Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalanmış, yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş, organizatör Ü.K. ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” ifadeleri yer alıyor.

Global LNG Anlaşmaları Yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'daki Gastech 2025'te 2026-2028 dönemini kapsayan 8 uluslararası LNG anlaşması imzaladı.

