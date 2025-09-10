Tatvan’da 4 Göçmen ve Organizatör Yakalandı

DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 4 düzensiz göçmenle birlikte bir kaçakçılık organizatörü yakalanıyor. Bitlis Valiliğinden gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı, Tatvan ilçe kırsalında 8 Eylül 2025 tarihinde düzenli bir çalışma gerçekleştiriyor.

Açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 1 organizatör ve Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalanmış, yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş, organizatör Ü.K. ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” ifadeleri yer alıyor.