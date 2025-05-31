Tatvan’da 4 Kilo Skunk Ele Geçirildi

OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, bir otomobilin lastiğine gizlenmiş 4 kilo 54 gram skunk uyuşturucu maddenin ele geçirildiği bildirildi. Yapılan operasyonda 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çerçevede, durdurulan otomobilde yapılan aramalarda, aracın lastiğine gizlenmiş 8 parça halinde 4 kilo 54 gram skunk bulundu.

Dört Şüpheli Tutuklandı

Operation sonucu, “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı. Uyuşturucu ile mücadele, yerel emniyet güçleri tarafından kararlılıkla sürdürülüyor.