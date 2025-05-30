Tatvan’da 6 Şüpheli Tutuklandı

TUTUKLANAN ŞÜPHELİLER HAKKINDA BİLGİLER

Bitlis’in Tatvan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. Valilikten gelen bilgilere göre, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONUN AYRINTILARI

Özel harekat timlerinin desteğiyle, Tatvan’da 4 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, toplamda 890,88 gram sentetik uyuşturucu ve peçeteye emdirilmiş 1476 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

HAKİMLİKTE NELER OLDU?

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Tatvan’daki bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.