Tatvan’da Araçlar Kafa Kafaya Çarpıştı

OTOMOBİL VE MINİBÜS KAZASI

Bitlis’in Tatvan ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olay, Van yolu üzerinde bulunana Dibekli köyü mevkiinde gerçekleşti.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 20 EC 294 plakalı otomobil ile 65 ABM 469 plakalı minibüs, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaşamını kaybedenler Şirin Kaplan ve Nurullah Kaplan olarak tespit edildi. Yaralanan K.Ö. ve R.T. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak detaylı incelemeler başlatıldı. Olayın nedenleri ve olası etkenleri üzerine çalışmalar yürütülüyor.