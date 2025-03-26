Tatvan’da Bayram Alışverişi Yoğunluğu Başladı

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde çarşı ve pazarlarda yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor. Bayram alışverişi yapmak isteyenler çarşıya akın ederken, esnaflar da tezgahlarını bayrama özel ürünlerle donatıyor. Bayram şekeri, çikolata ve kuru yemiş gibi ikramlıkların satışının yapıldığı tezgahlar büyük ilgi görüyor. Ayrıca, giyim mağazalarında da bayramlık alışveriş telaşı yaşanıyor.

SEYYAR TEZGAHLARDA BAYRAMLIK ELBİSELER

Tatvan çarşısında kurulan seyyar tezgahlarda her bütçeye uygun bayramlık kıyafetler ve ayakkabılar yer alıyor. Esnaflar, bayramın yaklaşmasıyla birlikte satışların arttığını, özellikle son günlerde bu yoğunluğun daha da çoğalmasını beklediklerini dile getiriyor. Alışveriş yapan vatandaşlar ise bayramın coşkusunu hissettikleri için mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Tatvan’daki çarşı ve pazar yerlerindeki bayram hareketliliğinin bayram arifesinde zirveye çıkması öngörülüyor.