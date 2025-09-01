Tatvan’da Doğa Fotoğrafçılığı Şöleni

DOĞA FOTOĞRAFÇILARINDAN GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğa fotoğrafçıları, Samanyolu’nun yıldız pozlaması ile gökyüzünün muhteşem güzelliğini gözler önüne serdi. Tarihi alanlarda gerçekleştirilen bu çekimler, ortaya çıkan eşsiz görüntülerle hayranlık yarattı. Tatvan’da doğa fotoğrafçılığı yapan Oktay Subaşı ve İskender Selçuk, kullanılmayan eski Van Yolu üzerindeki Bolalan ile İncekaya köyü arasında, yerel halk tarafından Deşta Dem Ovası olarak adlandırılan bölgede gece çekimleri gerçekleştirdi.

TARİHİ KALINTILAR VE SAMANYOLU

Tarihi kalıntıların arka plan oluşturduğu bu çekimlerde Samanyolu’nun görkemi, adeta görsel bir şölen sundu. Fotoğrafçılar, uzun pozlama tekniği ile kaydettikleri görüntülerde hem gökyüzü meraklılarını hem de sanatseverleri büyülemeyi başardı. Bu etkileyici çekimler, doğanın ve tarihin birleşen güzelliklerini gözler önüne serdi.

GÖKYÜZÜ MERAKLILARINA İLHAM VERİYOR

Tatvan’daki bu gece çekimleri, gökyüzüne olan tutkunun bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Kamera ile yıldıza dolu gökyüzü arasında yapılan bu çalışmalar, doğa fotoğrafçılığının önemli örnekleri arasında yer alıyor. Her yeni çekim, izleyiciler için yeni bir ilham kaynağı oluşturuyor.