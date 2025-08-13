Tatvan’da fotoğrafçılar meteor yağmurunu görüntüledi

FOTOĞRAFÇILAR PERSEİD METEOR YAĞMURUNU GÖZLEMLEYİP FOTOĞRAFLADI

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, fotoğrafçılar Van Gölü’nün karanlık koylarında Perseid meteor yağmurunu görüntüleme fırsatı buldu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 60 fotoğrafçı, önceki gece yaşanan meteor yağmurunu yakalamak amacıyla kente akın etti. Tatvan ilçesindeki ışık kirliliğinden uzakta bulunan Van Gölü’nün karanlık bölgelerine yerleşen fotoğrafçılar, etkileyici görüntüler elde etti. Fotoğrafçılar, saatte ortalama 60 meteoru gözlemledi.

HEDEFLERİ ÖZEL GÖZLEMLERLE GÜÇLENDİ

Bölgede doğa ve uzay gözlemleri gerçekleştiren BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Bitlis’in yaylalarında ve Van Gölü’nün karanlık koylarında gözlem yapan birçok meraklıyla bir araya geldiklerini ifade etti. Dr. Önen, son bir haftadır gözlemler yaptıklarını belirterek, 12 Ağustos gecesi için özel hazırlıklar yaptıklarını vurguladı.

YILDA BİR KEZ BEKLENDİĞİ AÇIKLANDI

Dr. Cihan Önen, “Bir yıllık bekleyişin ardından bu anı sabırla bekledik. Dün gece gökyüzüne odaklandık. Ay muhalefeti görüş netliğini biraz azaltmasına rağmen meteor yağmuru gözlemlendi. Perseid meteorunu 7’den 70’e onlarca astronot ve doğasever olarak ekipmanlarımızla görüntülemeyi başardık. Bu anı ölümsüzleştirmek için her yıl yüzlerce kişi bekliyor. O anı fotoğrafladığımız için mutluyuz” şeklinde düşüncelerini paylaştı.