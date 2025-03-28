Tatvan’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 10 Gözaltı

BİTLİS EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen 10 kişiyi yakaladı. Bitlis Valiliği’nin yaptığı açıklamada, Tatvan ve Batman’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 10 kişiden 5’inin tutuklandığı, 3 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve iki kişinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı aktarıldı.

EŞ ZAMANDALI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Açıklamada, “Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüz, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılarına yönelik ilimiz merkezli Tatvan ilçesi ve Batman ili olmak üzere 9 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde; 10 şüpheli yakalanmış, yakalanan şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Diğer iki kişi ise savcılıktan serbest bırakıldılar. Hemşerilerimizin huzuru ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam etmektedir” denildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Emniyet güçleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti konularında var olan kararlı tutumlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu tür operasyonlar, bölgenin güvenliği ve halkın huzuru için kritik bir öneme sahip.