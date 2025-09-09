Tatvan’da IPARD III Tanıtımı Yapıldı

TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD III) Programı çerçevesinde bir tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 09 Eylül 2025 tarihi itibarıyla IPARD III Programı 9. Başvuru Çağrı İlanı’nı duyurdu. Açıklanan çağrıyla, tarımsal işletmelere önemli desteklerin sağlanacağı belirtildi.

Programda söz alan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis’in tarımsal potansiyeline dikkat çekerek, “Kadim şehrimiz Bitlis, özellikle arıcılık gibi alanlardaki güçlü yapısıyla IPARD III Programı’ndan etkin bir şekilde yararlanmaktadır. Yaptığımız görüşmelerde ilimizdeki proje sayısı ve çeşitliliğinin artırılması kanaatindeyiz” şeklinde ifadeler kullandı.

KATILIMCILAR VE DETAYLI BİLGİLENDİRME

Toplantıya, Vali Ahmet Karakaya’nın yanı sıra Tatvan Kaymakamı, TKDK Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü Dr. Selda Coşkun, Merkez Koordinatörleri Dr. İlhan Demirkan ve Adem Duman, Muş İl Koordinatörü Gözde Çelebi, Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. Program sonunda, katılımcılara IPARD III destekleri hakkında detaylı bilgi sunuldu.