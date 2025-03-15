Tatvan’da Jandarmadan Anlamlı İstiklal Marşı Duruşu

ÖĞRENCİLERDEN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Dalda Köyü İlkokulu’nda öğrenciler, okul dağılmadan önce İstiklal Marşı’nı okudu. Bu sırada bölgeden geçmekte olan Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin İstiklal Marşı’nı okuduğunu fark etti ve araçlarından inerek esas duruşa geçti.

JANDARMANIN ANLAMLI HAREKETİ

Jandarma personelinin bu anlamlı davranışı, hem öğrenciler hem de öğretmenler tarafından büyük bir takdirle karşılandı. İstiklal Marşı’nın tamamlanmasının ardından jandarma ekipleri, öğrencilere Türk bayrağı dağıtarak milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdi.

TEŞEKKÜRLER VE BEĞENİLER

Öğrenciler, jandarma ekiplerine teşekkür ederken, okul yönetimi de gösterilen hassasiyetten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bu duyarlı davranış, sosyal medyada da geniş bir beğeni topladı.