Tatvan’da Kadın Kayalıklarda Mahsur Kaldı

KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, gezi sırasında ayağını burkularak kayalıklarda mahsur kalan bir kadın, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. Tatvan ilçesinin Çağlayan Mahallesi’nde bulunan bir grup, tarihi kiliseyi ziyaret ettikten sonra dönüş yolunda E.A. (45) dengesini kaybedip kayalıklardan yuvarlandı.

BÜYÜK ÇABA GÖSTERİLDİ

Ayağındaki burkulma nedeniyle kayalıklarda mahsur kalan E.A. için yardım talep edildi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadını yaklaşık 800 metre taşımak zorunda kaldıktan sonra kayalıklardan güvenli bir şekilde indirdi.

Kurtarma operasyonunun ardından E.A., Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.