Tatvan’da Kanlı Ay Tutulması Görüldü

KANLI AY TUTULMASINDA UNUTULMAZ ANLAR

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Van Gölü üzerinden yükselen Ay muhteşem bir görüntü sunuyor. “Kanlı Ay” tutulmasıyla birlikte vatandaşlar unutulmaz anlar yaşıyor. Gölün sularında yansıyan devasa Ay, dağların arkasından yükseldikçe önce kızıl bir renk alıyor.

GÖKYÜZÜNDEKİ ŞÖLEN

Bir süre yarım ay şeklinde görünen Ay, ardında tamamen kızıl tonlara dönüşerek eşsiz bir görsel şölen oluşturuyor. Doğa olayına şahit olan vatandaşlar ise, gökyüzündeki bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla kaydediyor.