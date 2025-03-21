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Tatvan’da Kar Yağışı Etkisini Artırdı

KAR YAĞIŞININ ETKİSİ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde artan kar yağışı, özellikle Rahva bölgesi ve yüksekliklerde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlk olarak karla karışık yağmur olarak başlayan hava durumu, kısa süre içinde kar yağışına dönüştü. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar, Rahva bölgesindeki ve çevresindeki yüksek noktaları beyaz bir örtüyle kapladı.

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİ

Rahva mevkiinde kar yağışı sebebiyle araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yetkililer, bu yağışların birkaç gün daha süreceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Sürücüler, bu süreçte dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

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