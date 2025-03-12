Tatvan’da Mehmet Akif Ersoy Anması

PROGRAMIN GERÇEKLEŞTİĞİ MEKAN

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 104. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü için dikkat çekici bir program düzenleniyor. Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, çeşitli kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılıyor.

ANMA PROGRAMININ DUYGUSAL ANLARI

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlangıç yapılan programda, Mehmet Akif Ersoy’un yaşamı ve eserleri hakkında bilgilendirici bir video gösterimi yapılıyor. Öğrenciler tarafından etkileyici şiirler ve oratoryo sunumu gerçekleştirilirken, koro ekibi de günün önemine uygun eserler seslendiriyor. Program, etkinliklerin tamamlanmasının ardından sona eriyor ve katılımcılar bu anlam dolu günün ruhunu yaşatan organizasyonda görev alan herkese teşekkür ediyor.