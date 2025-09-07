Tatvan’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE SEBEPLERİ

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Hanelmalı köyü civarında ormanlık bir alanda yangın meydana geldi. Gelen bilgilere göre, Hanelmalı grup köy yolu üzerindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alanlara da sıçradı.

VATANDAŞLARDAN DESTEK VE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köylüler ile iş birliği yaparak yangını kontrol altına almak için çalışmalarına başladı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar neticesinde yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Sonrasında, soğutma çalışmaları da başlatıldı.

ZARAR GÖREN ALAN VE SORUŞTURMA

Henüz yangının kesin çıkış nedeni tespit edilememiş olsa da, ilk belirlemelere göre yangının yaklaşık 5 dönümlük bir alana zarar verdiği bildirildi. Ayrıca, jandarma ekipleri tarafından çıkan yangınla ilgili bir soruşturma süreci başlatıldı.