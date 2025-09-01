Tatvan’da Otobüste Metamfetamin Bulundu

BİTLİS’TE YOL KONTROLÜNDE UYUŞTURUCU YAKALANDI
Bitlis’in Tatvan ilçesinde, yol kontrolü sırasında durdurulan otobüsteki yabancı uyruklu 3 yolcunun sırt çantalarından ve midelerinden toplam 1 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı ve tutuklandı.
NARKOTİK EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolü gerçekleştirdi. Bir yolcu otobüsünü durdurarak yapılan aramada, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken yabancı uyruklu 3 kişinin sırt çantalarında 109 parça halinde metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınarak hastaneye götürülen şüphelilerin yapılan röntgen incelemelerinde, midelerinde 45 kapsül metamfetamin tespit edildi. Uyuşturucu, doğal yollarla vücutlarından çıkarıldı. Ele geçirilen toplam 1 kilo 520 gram metamfetamin ile yakalanan şahıslar, Emniyet Müdürlüğü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.