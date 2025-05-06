Tatvan’da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi

YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsü içerisinde valize gizlenmiş 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçiriliyor. İl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak yürütüyor.

ARAMA SONUCUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

2 Mayıs’ta Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramalarda, valize gizlenmiş 21 parça halinde 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu madde tespit ediliyor. “Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma” suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanıyor.