Haberler

Tatvan’da Otobüste Uyuşturucu Ele Geçirildi

YOLCU OTOBÜSÜNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir yolcu otobüsü içerisinde valize gizlenmiş 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçiriliyor. İl Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız olarak yürütüyor.

ARAMA SONUCUNDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

2 Mayıs’ta Tatvan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramalarda, valize gizlenmiş 21 parça halinde 3 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu madde tespit ediliyor. “Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma” suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bingöl’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu baskınında 2 kilo metamfetamin, esrar ve kokain yakalandı. 7 kişi tutuklanırken, 23 şahıs hakkında da işlem başlatıldı.
Haberler

Port Sudan’da Patlama Ve Yangın Oldu

Port Sudan'daki Güney Limanı'nda insansız hava aracıyla yapılan saldırılar, patlama ve yangına yol açtı. Bu, iki gün içinde gerçekleşen ikinci saldırı olarak kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.