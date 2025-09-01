Tatvan’da Samanyolu Pozlaması Gerçekleşti

DOĞA FOTOĞRAFÇILARINDAN EŞSİZ GÖKYÜZÜ GÖRÜNTÜLERİ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğa fotoğrafçıları tarafından yapılan Samanyolu yıldız pozlaması, gökyüzünün muhteşem güzelliklerini gözler önüne seriyor. Gerçekleştirilen çekimler, tarihle doğal güzelliklerin harmed edildiği eşsiz karelerle dikkat çekiyor. Tatvan’da doğa fotoğrafçılığı icra eden Oktay Subaşı ve İskender Selçuk, kullanılmayan eski Van Yolu üzerine yer alan Bolalan ve İncekaya köyleri arasındaki, halkın ‘Deşta Dem Ovası’ olarak adlandırdığı bölgede gece çekimleri yaptı.

TARİHİ KALINTILAR FON OLDU

Yapılan çekimlerde tarihi kalıntılar, Samanyolu’nun gökyüzündeki ihtişamını ön plana çıkaran bir fon oluşturdu. Doğa fotoğrafçıları, uzun pozlama tekniğini kullanarak kaydettikleri görüntülerle hem gökyüzü tutkunlarını hem de sanatseverleri etkiledi. Elde edilen görseller, bu güzel sularda gece ile gündüzün muhteşem birleşimini yansıtıyor.

GECE ÇEKİMİ BÜYÜLÜYOR

Gerçekleştirilen bu çekimler, doğa ile tarihin birleştiği noktada, göz alıcı bir görsel şölen sunarak izleyenleri adeta büyülüyor. Fotografçılar, bu tür etkinliklerle Tatvan’ın doğal güzelliklerini ve tarihi zenginliklerini daha fazla kişiye ulaştırmayı amaçlıyor.