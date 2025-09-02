Tatvan’da Samanyolu Pozlaması Yapıldı

DOĞA FOTOĞRAFÇILARINDAN ETKİLEYİCİ ÇEKİMLER

Bitlis’in Tatvan ilçesinde doğa fotoğrafçıları tarafından gerçekleştirilen Samanyolu yıldız pozlaması, gökyüzünün olağanüstü güzelliğini gözler önüne seriyor. Tarihi alanlarda yapılan çekimler, ortaya çıkan eşsiz fotoğraflarla hayranlık uyandırıyor. Tatvan’da doğa fotoğrafçılığı yapan Oktay Subaşı ve İskender Selçuk, kullanılmayan eski Van Yolu üzerinde, halk arasında Deşta Dem Ovası olarak bilinen Bolalan ve İncekaya köyü arasındaki bölgede gece çekimleri yapıyor.

TARİHİ MEKANLARDA SAMANYOLU GÖRSEL ŞÖLENİ

Tarihi kalıntıların fon olarak kullanıldığı çekimlerde, Samanyolu’nun gökyüzündeki muhteşem manzarası adeta görsel bir şölen sunuyor. Fotoğrafçılar, uzun pozlama tekniğiyle kayıt altına aldıkları bu görüntülerle hem gökyüzü meraklılarını hem de sanatseverleri büyülüyor.