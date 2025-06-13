Tatvan’da Şüpheli Urumiye’de Yakalandı

Olayın Gelişimi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde damadını öldüren ve damadının babasını yaralayan bir şahıs, kaçtığı İran’ın Urumiye şehrinde yakalanarak Türkiye’ye teslim edildi. 30 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen “Ateşli Silahla Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama” olayıyla ilgili olarak, A.H.T. isimli şahsın damadı E.A.’yı öldürüp, damadının babası N.A.’yı yaraladıktan sonra yasa dışı yollarla İran’a geçtiği belirlendi.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çabalarıyla şüpheliye dair bilgiler İran makamlarıyla paylaşıldı. İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Asayiş Daire Başkanlığı aracılığıyla elde edilen bilgiler doğrultusunda A.H.T. Urumiye’de yakalanarak tutuklandı.

Türkiye’ye İade Süreci

İran tarafından sınır dışı edilen A.H.T., Esendere Sınır Kapısı’nda Türkiye’ye teslim alındı. Yapılan işlemlerin ardından, çıkarıldığı mahkeme tarafından tekrar tutuklandı.