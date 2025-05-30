Tatvan’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI

Bitlis’in Tatvan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Bu operasyonlar sonucunda 6 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Tatvan merkezli 4 ayrı adrese Özel Harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon yaptı.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARLARI

Gerçekleştirilen aramalarda 888,48 gram sentetik kannabinoid, 1476 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 2,40 gram metamfetamin bulundu. Operasyon sonucunda yakalanan 6 şüpheli, 2’si cezaevinde olmak üzere, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.