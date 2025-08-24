Tatvan’da Yangın Korku Yarattı

YANGININ MEYDANA GELDİĞİ YERDE PANİK DOLU ANLAR YAŞANDI

Bitlis’in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde bir iş yerinde yangın meydana geldi. Yangın, ilçenin Ofis Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak çevredekilerin durumu fark etmesi ile hemen ihbar yapıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içinde yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yayılmasını önleyerek yangını kontrol altına aldı. Ancak, iş yerinin büyük kısmı ciddi şekilde zarar gördü. Yangının nedenine dair araştırmalar sürüyor.