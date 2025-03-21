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Tatvan’da Yoğun Kar Yağışı Etkili Oldu

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, özellikle Rahva bölgesi ve yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiliyor. Karla karışık yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatleriyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırırken, Rahva bölgesi ve çevresindeki dağlık alanlar beyaza büründü.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR

Kar yağışı nedeniyle Rahva mevkiinde araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşıyor. Yetkililer, yağışların birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini vurguluyor ve sürücülerden dikkatli olmalarını istiyor. Bu durum, bölgedeki yaşamı etkileyen önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

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