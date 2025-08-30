Haberler

Tatvan’da Yüzücüler, Bayramı Kutladı

YÜZÜCÜLERİN ZAFER BAYRAMI ETKİNLİĞİ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle 3 yüzücü, Van Gölü’nde 6 kilometre kulaç atarak anlamlı bir etkinlik düzenledi. Yüzücüler Adnan Bilgin, Cihan Doğar ve İsmail Kara, Tatvan İskelesi’nden dalış yaparak zorlu bir parkura başlamış oldu.

ZORLU PARKURU TAMAMLADILAR

Sporcular, yaklaşık 6 kilometrelik mesafeyi 2 saat 50 dakikada tamamlayarak, Tokaçlı köyü yakınlarındaki koya ulaşmayı başardılar. Yüzücüler, milli bayramı kutlamak ve doğa sporlarına dikkat çekmek için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini vurguladılar. Etkinlik, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi ve sporcular, alkışlarla karşılandı.

YÜZÜCÜ CİHAN’DAN AÇIKLAMALAR

Yüzücülerden Cihan Doğar, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Tatvan iskeleden 3 arkadaşla beraber 6 kilometrelik parkuru zorlu şekilde de olsa tamamlamış bulunmaktayız. Bugün Van Gölü dalgalıydı. Yüzerken zorluk çeksek de başarılı bir şekilde tamamladık” dedi.

